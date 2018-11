Ainda para marcar a data, a Prefeitura de Votuporanga vem promovendo também uma série de ações desde o último dia 5 que seguem até o dia 25 de novembro

publicado em 19/11/2018

Para comemorar o Dia da Consciência Negra, a Prefeitura de Votuporanga realiza, nesta terça-feira (20/11), um evento especial no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Diversas autoridades e representantes da comunidade negra estarão reunidos, às 10h, no auditório do Centro Cultural e, na sequência, haverá o plantio de uma árvore milenar, símbolo da cultura africana, no Parque da Cultura, realizado pela Saev Ambiental.

Ainda nesta terça-feira, e também nos dias 21 e 22, haverá apresentações em algumas escolas do projeto Axé Criança, da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, coordenado pela educadora física Maria Madalena Moreira. Há dez anos, o Axé Criança vem incentivando crianças e adolescentes a construírem um novo projeto de vida e já atendeu aproximadamente 800 alunos que têm acesso a várias linguagens artísticas com finalidades educativas e culturais. Dentre outros, o objetivo é resgatar, valorizar e disseminar a cultura afro sempre com o olhar voltado pra temática do racismo, preconceito e intolerância.

Outras ações

Ainda para marcar a data, a Prefeitura de Votuporanga vem promovendo também uma série de ações desde o último dia 5 que seguem até o dia 25 de novembro. Entre as atividades estão palestras, apresentações culturais, rodas de capoeira e a Campanha de Prevenção à Anemia Falciforme. Toda a programação conta com apoio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra.

A Campanha de Prevenção à Anemia Falciforme, doença mais comum entre afrodescendentes, foi idealizada pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Direitos Humanos e da Saúde. Por meio de parceria com os Laboratórios de Análises Clínicas da Unifev e dos cursos de Medicina e Biomedicina, a Prefeitura disponibilizou 250 coletas de exames de sangue gratuitos para detecção da doença nos Consultórios Municipais. Além disso, a Campanha também conta com palestras sobre o tema ministradas por alunos da Unifev nas escolas estaduais “Dr. José Manoel Lobo” e “Profª Esmeralda Sanches da Rocha”.