Evento, que será realizado entre os dias 6 e 8 de novembro, no Espaço Unifev Saúde, terá como foco os casos clínicos

publicado em 01/11/2018

O evento será realizado no Espaço Unifev Saúde, a partir das 19 horas (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Medicina da UNIFEV, por meio do seu Centro Acadêmico (CAMEV), promove, entre os dias 6 e 8 de novembro, a V Jornada Acadêmica. O evento, destinado a alunos e residentes da área, será realizado no Espaço Unifev Saúde, a partir das 19 horas.

As inscrições são limitadas e devem ser efetuadas por meio do link: www.camevunifev.com. O valor do investimento é de R$ 20.

De acordo com a coordenadora-adjunta da graduação, Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato, serão debatidos temas voltados a casos clínicos, como distúrbios de potássio, doença hipertensiva específica na gravidez e fibrilação arterial, entre outros.

“Os assuntos elencados para serem debatidos durante o evento são de extrema importância para a formação dos futuros médicos. O encontro permitirá a troca de conhecimento entre os alunos e os profissionais que atuam nessas áreas", explicou.

Confira, abaixo, a programação completa da Jornada:

Dia 6 (terça-feira)

19h30 - Distúrbios de Potássio

21 horas - Atualizações em Sepse

Dia 7 (quarta-feira)

19h30 - Fibrilação atrial, quando anticoagular?

21 horas - Síndrome do Ovário Policístico

Dia 8 (quinta-feira)

19h30 - Infarto Agudo do Miocárdio - Conduta na Sala de Emergência