Prova reunirá atletas de Votuporanga e região para a minimaratona com largada da Avenida Ângelo Bimbato, a partir das 9h; inscrições poderão ser feitas até 30 minutos antes da prova

publicado em 30/11/2018

Votuporanga recebe neste domingo (2/12) mais de 180 corredores de toda a região para a 29ª edição da Minimaratona “Votu Running”. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga começa às 9h, com largada da Avenida Ângelo Bimbato, em frente ao Parque da Cultura. Os interessados que queiram participar ainda podem fazer a sua inscrição no dia do evento, até às 8h30, meia hora antes do início da competição. As inscrições custam R$ 50.

De acordo com o coordenador do evento, José Medalha, o percurso da prova será de seis quilômetros, e os corredores já inscritos devem chegar no local com 1h30 de antecedência, para a concentração que acontece entre 7h e 8h30. “Os atletas participantes receberão dois kits, um kit pré-prova, composto pela camiseta do evento, e um doce energético (rapadura); e um outro, pós-prova, contendo frutas, água, isotônico e uma medalha de participação alusiva ao Votu Running”.

Corredores das cidades de Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Rio Preto, Tanabi, Mirassol, dentre outras cidades da região são aguardados para o “Votu Running” deste ano.