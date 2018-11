Apresentações têm como objetivo trabalhar com o desenvolvimento das crianças e aproximar família da escola

publicado em 13/11/2018

As apresentações têm como objetivo trabalhar com o desenvolvimento físico e social das crianças (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Novembro chegou e com ele a temporada de festivais de fim de ano das escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga. Os temas trabalhados vão desde rock, mundo da Disney, contos de fadas, passando pelo mundo das guloseimas e temas musicais de filmes infantis. As apresentações têm como objetivo trabalhar com o desenvolvimento físico e social das crianças e aproximar a família da escola.

Durante o ano letivo, educadores e professores já começam a trabalhar o envolvimento das crianças com a temática proposta. As ações levam em consideração o que é esperado para cada faixa etária. Toda comunidade escolar também é mobilizada no preparo do cenário, roupas e coreografia, tudo digno de um belo e emocionante espetáculo que enche de orgulho pais e professores.

“Um dos maiores desafios da Educação é aproximar escola e família. Nas nossas unidades trabalhamos com isso desde os primeiros anos, na Educação Infantil. São momentos de interação como esses que conseguimos unir a sociedade em busca de formarmos cidadãos conscientes de seus direitos e deveres”, disse o Secretário da Educação, Marcelo Batista.