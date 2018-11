Atividade será no dia 22 de novembro, a partir das 19h30, em novo local: no Espaço Unifev Saúde

publicado em 09/11/2018

O trabalho envolve o auxílio e apoio durante o nascimento do bebê (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Durante a gestação, é comum que as futuras mamães se sintam perdidas e inseguras. Neste cenário, o papel da doula é fundamental, acompanhando e transformando a experiência do parto em um momento tranquilo e ainda mais especial. Com objetivo de informar sobre o trabalho desta profissional, o Encontro de Famílias Grávidas traz a doula e educadora perinatal da Santa Casa de Votuporanga, Arlete Mendes, no próximo dia 22.

Doula é uma palavra que vem do grego e significa mulher que serve. O trabalho envolve o auxílio e apoio durante o nascimento do bebê e, até mesmo, durante a gestação. A profissional é uma mulher que oferece suporte emocional e físico na preparação da chegada do neném.

Arlete atua no Hospital desde fevereiro de 2014, participando ativamente de centenas de partos. Considerada pelas mamães como anjo da guarda, a doula ajuda a gestante a encontrar as posições mais confortáveis durante as contrações, pode fazer massagens e compressas para aliviar a dor, além de envolver o pai em cada uma das fases, para que ele se sinta parte desse momento especial.

Ela trabalha tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios. “Estive na assistência de praticamente todos os nascimentos até agora. Nunca deixei de ir, é uma responsabilidade minha não só com a Instituição, mas principalmente com o universo, com a vida. Já passei aniversários meus, Natal, Ano Novo, feriados, madrugadas, dentro da Santa Casa”, contou.

A profissional destacou que o Hospital possui um quarto preparado para o parto humanizado. É o PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para este atendimento. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para a chegada do bebê em um ambiente confortável, com presença de acompanhante e assistência necessária. “Vivemos momentos muito mágicos, respeitando o tempo da mamãe e da criança. Fazemos massagens, exercícios de respiração, com a participação do familiar. Cada nascimento é único e me sinto lisonjeada de ter este trabalho que tanto amo”, disse.

O coordenador da iniciativa e enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro, destacou os benefícios da doula para a mãe e o bebê. “Destacamos aumento da autoestima da mulher; possibilidade de diminuir a duração do trabalho de parto; maior controle emocional da gestante; menor tempo de internação; entre outros”, ressaltou.