publicado em 15/11/2018

A solenidade foi realizada no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Autoridades políticas e militares participaram na manhã desta quinta-feira (15) de um ato cívico que lembra o Dia da Proclamação da República. A solenidade foi realizada no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho”, junto à Concha Acústica.

O prefeito João Dado, secretários municipais e vereadores, entre eles o juiz aposentado Antônio Carlos Francisco, e membros do Tiro de Guerra 02-088 participaram da cerimônia, que contou com hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional Brasileiro. O presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Valdeci Merlotti, também participou do ato.

“Celebramos a Proclamação da República com um grande evento e a presença da comunidade, atiradores e do importante Projeto Soldado Mirim criado por nós para atender crianças com lições de cidadania, respeito ao próximo e apoio social. Estamos vivendo um momento importante de mudança no nosso país! Que a honestidade e o progresso guie nossos dias”, disse o chefe do Poder Executivo.