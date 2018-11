Luís Antônio de Oliveira, 27 anos, embarca, em breve, para a cidade de El Chaupi, onde irá atuar na área de Marketing Digital

publicado em 19/11/2018

Luís é formou-se em publicidade e propaganda em 2015 pela instituição (Foto: Divulgação/Unifev)

O egresso do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev Luís Antônio de Oliveira, 27 anos, está de malas prontas. Em breve, o ex-aluno embarcará para uma experiência profissional na cidade El Chaupi, no Equador, onde irá atuar por dois meses na área de Marketing Digital.

Formado em 2015 pela Instituição, Luís Antônio iniciou a carreira em uma agência de Ribeirão Preto, local em que atendeu marcas como Westcon Comstor Américas, Lago-San Honda, My Mousse Cake, Orthop, Roge, entre outras.

“Se desligar da sua cidade natal e lidar com pessoas que se formaram em outro ambiente, como foi o caso da minha mudança para outra região, me possibilitou entender, na prática, a tecla em que os professores tanto batiam. Às vezes, é preciso desconstruir o pensamento para compreender”, contou Oliveira.

Para o ex-aluno, o intercâmbio profissional sempre foi um sonho. “A viagem já era uma vontade grande desde a graduação. Foi então que uma empreendedora fez um convite de trabalho na minha área de especialização. Vou ser o responsável pelas campanhas de comunicação em canais digitais como Google e Facebook para um SPA, no Equador. A proposta, a princípio, é de dois meses, mas o foco da viagem vai além do trabalho, quero dominar o idioma, conhecer a cultura e o que mais for possível agregar, tanto profissionalmente, como pessoalmente”, ressaltou.

Segundo a coordenadora do curso, Profa. Me. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, a conquista do egresso reforça o desempenho e a excelência da graduação.