Egresso da UNIFEV embarca para experiência profissional em alto mar

Eduardo Tonin, viajou no último sábado (dia 3) com destino a Miami (EUA); de lá ele segue com o navio Norwegian Jade, atuando como assistente de cozinha da tripulação

publicado em 07/11/2018

O destino de Eduardo será navegar pela região do Caribe durante 9 meses (Foto: Divulgação/Unifev) O egresso do curso de Gastronomia da UNIFEV Eduardo Tonin, 23 anos, embarcou no último sábado (dia 3), para uma experiência profissional em alto mar. Formado em 2016 pela Instituição, o jovem atuará como um dos assistentes de cozinha da tripulação do navio Norwegian Jade, da companhia Norwegian Cruise Lines. O destino de Eduardo será navegar pela região do Caribe durante 9 meses. A partir de 2019, o ex-aluno segue para o próximo destino, a Europa. “A minha formação e o meu conhecimento em Inglês foram dois fatores fundamentais para a conquista da vaga. Sinto muita alegria por tudo o que conquistei até agora e tenho a certeza que inúmeras coisas boas ainda estão por vir. É um momento de grande expectativa”. Para a coordenadora do curso da UNIFEV, Profa. Ma. Maria Aparecida Viola Carvalho, a história do egresso é um exemplo de foco e persistência para todos os universitários da Instituição. “Estamos muito felizes pelo Eduardo. A sua conquista demonstra que a graduação está no caminho certo. Sempre é motivo de alegria e orgulho ver os ex-alunos atuando e realizados com a carreira. Esperamos compartilhar cada vez mais notícias tão incríveis como essa”, finalizou.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2018/11/egresso-da-unifev-embarca-para-experiencia-profissional-em-alto-mar-n52271