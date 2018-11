Trabalho sobre Penfigóide também foi apresentado em Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, realizado no Rio de Janeiro, em outubro deste ano

publicado em 20/11/2018

O egresso da primeira turma do curso de Medicina da Unifev Vinicius Francisco Cardoso teve sua pesquisa publicada pelo Jornal Internacional de Ginecologia e Obstetrícia da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), recentemente.

Orientado pela médica ginecologista e Profa. Ma. Cristina Rocha Matarucco, o ex-aluno da Instituição desenvolveu o estudo durante o 11º período da graduação, com base no relato de caso de uma paciente diagnosticada com Penfigóide. A doença autoimune é considerada uma patologia rara. Ela manifesta-se por meio da pele do paciente, na maioria dos casos, deixando-a similar a uma queimadura.

Cardoso afirmou que o caso se tornou ainda mais raro, pelo fato de a paciente em questão ser relativamente jovem, em comparação à parcela da população mais acometida pela doença.

“Quando soubemos do resultado da biópsia, prontamente identificamos as características da doença, mesmo diante de sua baixíssima incidência, que é de 6 a 12 casos novos por 1 milhão de pessoas ao ano. Como a paciente era relativamente jovem em comparação às pessoas que, normalmente, apresentam a enfermidade, isso chamou ainda mais a nossa atenção. Foi então que decidimos desenvolver o estudo, a fim de mostrar para a sociedade médica as características da Penfigóide, que é pouco conhecida”, explicou o médico.

Em outubro deste ano, o trabalho também foi apresentado no mais importante congresso da área, o XXII FIGO World Congress 2018, realizado no Rio de Janeiro.

“Elaboramos tudo com base em revisões de prontuários, e o resultado foi submetido ao comitê de pesquisa do Congresso. No local, a apresentação foi feita em forma de banner digital. A exposição teve a presença de médicos, acadêmicos e residentes da especialidade vindos do mundo todo. Foi uma experiência única, uma mistura de conhecimento científico e cultural, em que debatemos a melhor forma de conduzir aqueles que sempre foram nossa maior preocupação: os pacientes”, disse.