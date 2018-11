Os cantores estão em fase de divulgação da nova música de trabalho “Não tô prestando”

publicado em 29/11/2018

Zé Lucas e Renan estiveram ontem na rádio Cidade FM (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Quem esteve nesta quinta-feira (29) nos estúdios da Cidade FM foi a dupla Zé Lucas e Renan. Os cantores estão em fase de divulgação da nova música de trabalho “Não tô prestando”.

Bem-humorados, eles falaram sobre a carreira e os desafios no mundo musical. Os irmãos começaram cantar bem cedo, em Guariba-SP, quando Lucas José Tostes tinha 5 anos e Renan Eduardo Tostes, 4. A influência era a dupla Leandro e Leonardo.

A “cantoria” começou em vários botecos da cidade, onde o pai, que gostava de uma “branquinha”, levava os meninos para cantar.

Lucas já com 13 anos e Renan com 12, aprenderam muito com um músico da cidade, conhecido como Carlinhos. Nessa idade, já faziam shows em festas particulares e em bailes de forró com seu tio e com seu avô, sanfoneiro.

A vida profissional na música iniciou há cerca de cinco anos. “Vamos sobrevivendo”, sorriu Renan, o mais brincalhão dos dois. Ele revelou que já jogou futebol no time da sua cidade e que inclusive visitou algumas cidades da região quando atuava nos gramados. Antes da música, Zé Lucas trabalhou como metalúrgico.

A dupla tem dois CDs e um DVD lançados. Em 2018, eles fizeram um projeto com pequenas pretensões, e de repente, sem esperar, o que era pequeno se tornou grande: os cantores conseguiram chegar ao primeiro empresário da dupla, Fabrício Fiscarelli, e consequentemente realizam o sonho de gravar o primeiro DVD da carreira, intitulado como “A Nossa Verdade”. Quatro das músicas do DVD são composições de Renan.