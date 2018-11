Prof. Dr. Carlos Fernando Collares é assistente em Educação Médica e membro do European Board Medical Assessors

publicado em 09/11/2018

O coordenador do curso de Medicina da UNIFEV afirmou que a meta é otimizar o teste (Foto: Divulgação/Unifev)

Os docentes do curso de Medicina da UNIFEV participaram, na última quarta-feira (dia 7), de uma capacitação sobre Avaliações: Formativas, Somativas e Teste de Progresso, com o renomado professor Dr. Carlos Fernando Collares, da Universidade de Maastricht, na Holanda.

Graduado em Medicina, Collares possui especialização em Medicina do Trabalho e mestrado e doutorado em Psicologia (Neurociências e Comportamento). É expert em avaliações e, desde o ano de 2012, trabalha como professor da disciplina de Educação Médica, na Faculdade de Medicina, Saúde e Ciências da Vida (Faculty of Medicine, Health and Life Sciences), em Maastricht. Ele também é membro do European Board Medical Assessors, grupo de profissionais com experiência em avaliação e liderança em universidades de toda a Europa.

Durante a capacitação, o convidado expôs dados científicos existentes na área de avaliação do estudante de Medicina e apresentou estratégias focadas na otimização da aprendizagem e no aperfeiçoamento dos universitários para a vida profissional.

“É bonito ver essa preocupação que os dirigentes e a gestão do curso tem com a qualidade do ensino que oferecem. Fico muito feliz em poder ter vindo, contribuído, e espero que com as atividades desenvolvidas, todos potencializem a melhora não só da aprendizagem, como também para a aprendizagem”.

O coordenador do curso de Medicina da UNIFEV, médico cardiologista Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, afirmou que a meta é otimizar o teste de progresso e fazer com que o feedback recebido pelo aluno seja cada vez mais significativo, fácil de interpretar e rápido.