Estudo desenvolvido pela Profa. Ma. Janaina Cucato e o estudante Walter Gonçalvez Júnior recebeu o apoio do Núcleo de Pesquisa, por meio de Programa Institucional

publicado em 01/11/2018

A docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFEV Profa. Ma. Janaina Andrea Cucato e o aluno do 10º período da graduação Walter Gonçalvez Júnior representaram a Instituição durante o 13º Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial (Cobrac), realizado na última semana, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis (SC).

Na oportunidade, eles apresentaram o trabalho intitulado O cadastro técnico como garantia do direito à cidade, desenvolvido com incentivo do Núcleo de Pesquisa do Centro Universitário de Votuporanga, por meio do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente (PIQCD).

De acordo com Janaina, o Cobrac é considerado um dos eventos mais notórios da área de Urbanismo. “O grande mote da pesquisa está relacionado à importância do cadastro técnico (base cartográfica e alfanumérica) como ferramenta do processo de planejamento urbano no município de Votuporanga. Esse tipo de trabalho, quando bem aplicado, é um instrumento significativo de democratização do acesso à cidade”, completou.