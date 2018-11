Médica cardiologista Elizabeth do Espírito Santo Cestaro teve, recentemente, sua tese aprovada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp)

publicado em 29/11/2018

A docente do curso de Medicina da Unifev e médica cardiologista Elizabeth do Espírito Santo Cestaro conquistou, recentemente, o título de doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

A pesquisa teve como título o Bloqueio sequencial do néfron em comparação com o bloqueio duplo do sistema renina angiotensina no tratamento da hipertensão arterial resistente.