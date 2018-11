Encontro contou com a presença de alunos da UFTM e produtores rurais de Iturama (MG) e região

publicado em 23/11/2018

O docente do curso de Engenharia Agronômica da Unifev Prof. Me. Marco Antônio Vrech realizou, na última quarta-feira (dia 21), uma palestra para os alunos do curso de Agronomia da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM), em Iturama (MG).

O encontro fez parte da programação da III Semana Agronômica, promovida pela universidade. Na oportunidade, Vrech abordou o tema Sistematização da área de plantio de cana-de-açúcar.

De acordo com o docente, a participação é interessante por oportunizar a interação com outros pesquisadores e profissionais da área. “A troca de experiências em eventos como esse é sempre muito enriquecedora. É uma forma de expandir as fronteiras e conhecer outros métodos, novidades e tendências sobre o setor e levá-los para a sala de aula. Além disso, as portas da UFTM foram abertas à Unifev, para a realização de pesquisas em conjunto nas usinas sucroalcooleiras do Estado de Minas Gerais”, contou.

Visita Técnica