Profa. Ma. Valéria Castro representou a Instituição na Oficina Bipartite para Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde (EPS) no SUS

publicado em 08/11/2018

O encontro foi realizado no Ipê Park Hotel, em São José do Rio Preto (Foto: Divulgação/Unifev)

A docente do curso de Farmácia da UNIFEV Profa. Ma. Valéria da Cruz de Oliveira Castro representou a Instituição, recentemente, na Oficina Bipartite para Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde (EPS) no Sistema Único de Saúde (SUS). O encontro foi realizado no Ipê Park Hotel, em São José do Rio Preto.

O objetivo foi elaborar e apresentar um diagnóstico da atual situação do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde (PAREPS).

De acordo com a docente, a integração da UNIFEV com serviços relacionados à saúde pública contribui para a formação de profissionais que auxiliam no bem-estar da população.