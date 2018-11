Encontros, realizados nos auditórios da Cidade Universitária e do Campus Centro, trataram das ações da nova gestão

publicado em 13/11/2018

A Diretoria Executiva da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), representada por seu Diretor-Presidente, advogado Dr. Celso Penha Vasconcelos, juntamente com o Reitor, a Pró-Reitora e o Gestor Administrativo da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, Profa. Dra. Encarnação Manzano e o Prof. Me. Raynner Antonio Toschi da Silva (respectivamente), se reuniram, na manhã desta segunda-feira (dia 12), com os colaboradores da Instituição, para uma conversa sobre as novidades da atual gestão.

Na oportunidade, o Presidente deu início à sua fala destacando que o foco da nova Diretoria é a valorização das pessoas que integram a Instituição. Para que isso aconteça, ele ressaltou o fortalecimento da área de Recursos Humanos, que será um dos pilares da nova administração.

“Estamos realizando um mapeamento geral das funções e setores, para que a partir do ano que vem, seja viabilizada a implantação do programa para a certificação do ISO 9001. Este projeto contribuirá para a melhoria dos serviços oferecidos pelo Centro Universitário de Votuporanga e ampliará o reconhecimento externo da Instituição”, disse.

Outra novidade anunciada por Vasconcelos foi a volta do café da manhã (café e pão francês) para os funcionários, já a partir da próxima segunda-feira (dia 19).