Ao som de violino, flauta, violoncelo, pacientes, colaboradores e médicos ficaram encantados com o talento do Grupo de Câmara

publicado em 22/11/2018

Esqueça o silêncio habitual do hospital. Nesta quinta-feira (22/11), considerado Dia do Músico e da Música, o Grupo de Câmara da Escola Municipal de Artes presenteou a Santa Casa de Votuporanga e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga com apresentação de qualidade e bom gosto.

Em cada nota do violino, flauta, violoncelo, pacientes, colaboradores se juntavam aos músicos, com sorriso acolhedor e muitos aplausos. “É uma grande satisfação para nós, neste dia especial, estarmos na Santa Casa pelo quarto ano. Fazemos um itinerário, acreditando que a música transforma o ambiente para melhor. Traz conforto, alegria e estamos felizes por esta oportunidade”, disse o coordenador do Grupo, Mazinho Sartori.

A música ficará na lembrança de todos os presentes. Rose Alves, acompanhante de Francisco Fernando Lopes, internado na ala B, gravava a apresentação. “Eu achei muito bacana, porque dá uma sensação de paz imensa. Gosto muito de música e fiz questão de registrar pelo celular”, disse.

A apresentação agradou todos os gostos. Edilaine Furtado, auxiliar de enfermagem, deu uma pausa em sua rotina de trabalho para acompanhar o Grupo. “É ótimo para nossos pacientes este momento de lazer e até mesmo para nós, colaboradores. Ouvindo uma música de qualidade dessa, eles esquecem o problema de saúde por um momento, se descontraindo”, afirmou.

O presidente do Grupo de Trabalho de Humanização da Santa Casa, Adriano Marques, ressaltou os benefícios desta visita especial. “Faz parte de um atendimento humanizado, ajudando no tratamento destes assistidos, deixando o Hospital mais alegre”, destacou.