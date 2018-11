Todos os anos, é grande o número de pessoas de todas as cidades que ficam deslumbradas enquanto observam a decoração natalina

publicado em 20/11/2018

Neste ano, o tema é “Acendendo as luzes do Natal” (Foto: Divulgação/A Joia)

Da redação

A tradicional decoração da loja A Joia para o Natal, em Votuporanga, já está sendo montada para começar a encantar a população da cidade e região a partir de domingo (25), às 20h. Neste ano, o tema é “Acendendo as luzes do Natal”.

Todos os anos, é grande o número de pessoas de todas as cidades que ficam deslumbradas enquanto observam a decoração natalina, que conta com a sincronia de movimentos e sons dos objetos que são apresentados.

No último ano, a proprietária das lojas A Joia, Elza Mara, informou que a cada ano as decorações são pensadas e realizadas pela própria loja, sendo um tema diferente do outro Natal. No ano passado, o tema foi “Natal no jardim do Papai Noel”.

As decorações são feitas no exterior da loja desde 1998 pela família da empresária. Portanto, neste ano, as decorações completam 20 anos. No decorrer dos anos, a decoração se tornou um espetáculo cheio de luzes e cores, que é pensado durante todo o ano.