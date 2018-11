Alunos e docentes apresentaram diversas manifestações artísticas e culturais para celebrar o Dia da Consciência Negra (20/11)

publicado em 28/11/2018

No último dia 22, no auditório do Campus Centro, alunos e docentes do curso de Pedagogia da Unifev realizaram o Consciência Negra na Escola, um evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra (20 de novembro).

Na ocasião, os universitários apresentaram danças, músicas, poesias, recitais e documentários sobre a cultura negra no Brasil e no mundo. A atividade foi finalizada com uma feijoada, típica da culinária de países lusófonos, como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Macau.

De acordo com a organizadora do projeto, desenvolvido na Instituição há oito anos, Profa. Ma. Rosalina Alves da Silva Malzone, o curso de Pedagogia é um dos poucos a integrarem à sua matriz curricular a cultura afro-brasileira. “Nós, como professores e futuros pedagogos, temos o dever e a honra de respeitar a cultura do nosso País”, explica.

Na abertura do evento, a Pró-Reitora da Unifev, Profa. Dra. Encarnação Manzano, ressaltou a importância da comemoração para a História do País. “Este dia é um resgate que devemos ao povo negro por todo mal que ocorreu no passado. Um dia só é muito pouco, mas já é uma iniciativa para reforçar e enaltecer essas pessoas que contribuíram tanto para que o Brasil fosse tão diverso e bonito”.