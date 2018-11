Evento, destinado a estudantes e profissionais da área da Saúde, será realizado no Espaço Unifev Saúde; inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (dia 9)

publicado em 08/11/2018

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990 (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Medicina da UNIFEV promoverá, no próximo sábado (dia 10), o I Simpósio da Liga Acadêmica de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Instituição. O evento será realizado no Espaço Unifev Saúde (anexo à Santa Casa), às 8 horas.

O encontro, destinado a estudantes e profissionais da área da Saúde, contará com palestras e discussões de casos clínicos sobre diferentes temas, entre eles, choque séptico, pancreatite, embolia pulmonar e ventilação mecânica.

De acordo com a médica cardiologista responsável pelo evento, Profa. Esp. Elizabeth do Espírito Santo Cestario, o objetivo do Simpósio é ampliar os conhecimentos dos participantes acerca de assuntos relacionados à Medicina Intensiva. “Pacientes de UTI têm grande potencial de complicações e desfechos fatais. Por isso, conhecer as patologias, seus sintomas e formas de diagnóstico precoce podem fazer a diferença”, explicou.

As inscrições devem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/simposiouti, até esta sexta-feira (dia 9). O investimento é de R$ 10,00.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.