Cidade

Curso de Medicina da UNIFEV realiza I Simpósio da Liga de UTI

Acadêmicos, residentes, médicos e fisioterapeutas participaram do evento realizado no Espaço Unifev Saúde, no último sábado

publicado em 14/11/2018

(Foto: Divulgação/Unifev) No último dia 10, o curso de Medicina da UNIFEV realizou o I Simpósio da Liga Acadêmica de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Espaço Unifev Saúde. O evento contou com palestras seguidas de uma mesa redonda, que abordaram temas como choque séptico, pancreatite, embolia pulmonar e ventilação mecânica. De acordo com a médica cardiologista responsável pelo evento, Profa. Esp. Elizabeth do Espírito Santo Cestario, os assuntos escolhidos são relevantes à formação do aluno. “Numa UTI, encontramos múltiplas situações que exigem amplo conhecimento por parte dos profissionais da saúde, portanto, é importante que ofereçamos essas abordagens desde a formação”, explica. Os convidados para comporem a mesa são professores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). O tema choque séptico e pancreatite foi abordado pela Profa. Dra. Suzana Margareth Ajeje Lobo. O Prof. Dr. Paulo Roberto Nogueira explanou sobre embolia pulmonar, e a Profa. Dra. Susana Peres Orrico falou sobre ventilação mecânica.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2018/11/curso-de-medicina-da-unifev-realiza-i-simposio-da-liga-de-uti-n52417