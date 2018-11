Iniciativa tem o objetivo de disseminar o conhecimento sobre a Língua Portuguesa e as línguas estrangeiras à comunidade

publicado em 09/11/2018

O objetivo da iniciativa é oferecer conhecimento sobre Língua Portuguesa e línguas estrangeiras (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do curso de Letras da UNIFEV promoveram, ao longo do semestre, o projeto Cineclube Itinerante. O objetivo da iniciativa é oferecer conhecimento sobre Língua Portuguesa e línguas estrangeiras para alunos de escolas de Votuporanga e região, por meio de discussões sobre cinema e cultura.

Nas oportunidades, os universitários passaram pela Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo (CEL), pelo Colégio Unifev, pela Escola Estadual Manuel dos Santos (em Magda) e pela Escola Dinâmica, para a exibição dos filmes Viva La Vida, Escritores da Liberdade, Lisbela e o Prisioneiro e Nerve: um jogo sem regras (respectivamente). As atividades foram supervisionadas pela Profa. Ma. Karina de Oliveira, e pelo Prof. Me Camilo Esteluti e pela Profa. Ma. Deborah Macedo.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, o projeto permite a aproximação com a comunidade e o oferecimento de práticas educacionais que levam ao desenvolvimento pessoal e social do indivíduo, dentro e fora da universidade.