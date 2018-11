Ações, supervisionadas pela Profa. Dra. Kelly Cristina Colaço Dourado, visam à prevenção de doenças e à promoção da saúde do bairro

publicado em 09/11/2018

As ações visam à prevenção de doenças (Foto: Divulgação/Unifev)

As alunas do 4º período do curso de Fisioterapia da UNIFEV estão desenvolvendo, ao longo do semestre, diversas atividades no bairro São João. As ações, supervisionadas pela Profa. Dra. Kelly Cristina Colaço Dourado Gorayeb, visam à prevenção de doenças e à promoção da saúde da comunidade local.

A iniciativa intitulada Fisioterapia em Saúde Pública abrange atendimentos na Comunidade São Francisco de Assis, na Escola Estadual Profa. Esmeralda Sanches da Rocha, no CEMEI Profa. Mercedes Fernandes de Lima, além de visitas preventivas em residências do bairro.

A Profa. Kelly explicou que todas as atividades são planejadas pontualmente, conforme o calendário anual de saúde. Já foram realizadas ações em prol do Setembro Amarelo (Prevenção ao suicídio) e do Outubro Rosa (Prevenção ao Câncer de Mama) nesses locais. De acordo com a docente, os próximos desafios são o Novembro Azul (Prevenção ao Câncer de Próstata) e o Dezembro Vermelho (Prevenção à AIDS).