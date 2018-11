entrega foi realizada pelos estudantes do 6º período da graduação (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Agronomia da UNIFEV realizou, na última semana, a doação de diversas hortaliças ao Lar Viver Bem. A entrega foi realizada pelos estudantes do 6º período da graduação, juntamente com a Profa. Dra. Vanessa Cury Galati.

Na oportunidade, foram destinados alface, almeirão, abóbora, berinjela, cebolinha e jiló. As variedades foram produzidas pelos próprios universitários, por meio das atividades desenvolvidas durante as disciplinas de Olericultura e Fertilidade do Solo.

De acordo com a Profa. Vanessa, essa é uma forma de o aluno colocar em prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula.

“Para nós, graduandos e professores, é sempre um prazer fazer o bem ao próximo, ainda mais quando podemos utilizar algo que é fruto do nosso trabalho. Com a hortinha que cultivamos na Cidade Universitária, já contribuímos com a Santa Casa e o Lar São Vicente de Paulo. O objetivo é contemplar mais entidades”, destacou.