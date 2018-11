A próxima prova será neste domingo em Tanabi; Votuporanga terá corrida no dia 02 de dezembro

publicado em 07/11/2018

A próxima prova será neste domingo (11/11), em Tanabi (Divulgação/Prefeitura)

As ruas de Bálsamo se transformaram neste fim de semana na pista de corrida de aproximadamente 192 atletas de toda a região. A 20ª Corrida de Aniversário de Bálsamo aconteceu no último domingo (4/11) com 7 km de extensão. Os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/AVOA/Poty, fizeram bonito e trouxeram para casa diversas medalhas.

O grande destaque vai para mais um ouro conquistado por João Catarim, na categoria a cima de 70 anos, que também teve o quinto lugar garantido por Adair Dias. Na categoria 50 a 54 anos, Antônio Sanches ficou com a medalha de prata.

Na categoria 40 a 44 anos, os atletas votuporanguenses fizeram bonito. A medalha de prata veio com José Donizete, o bronze, com José Augusto, e finalizando, o quarto lugar foi garantido por Daniel Moretti. No geral, Paulo Pereira e Otavio Manuel cruzaram a linha de chegada em quarto e quinto lugar, respectivamente.

As mulheres não deixaram por menos e trouxeram três medalhas de prata e um bronze para nossa cidade. Na categoria 20 a 24, o segundo lugar foi para Mirian Araújo. No 40 a 44, foi Jaciara Andadre quem conseguiu o feito. A cima de 60, a prata foi para Isabel Pereira. No geral, Carolina Gonçalves trouxe o bronze.

A próxima prova será neste domingo (11/11), em Tanabi. Votuporanga sedia no dia 02 de dezembro a Corrida Votu Running – 6 km.