Ivan Renato de Lima falará sobre Políticas Públicas para População Negra em palestra no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”

publicado em 22/11/2018

O evento acontece nesta sexta-feira, com entrada gratuita (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Dando continuidade às ações da Semana da Consciência Negra, a Prefeitura de Votuporanga traz para a cidade, nesta sexta-feira (23/11), o Presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), Engenheiro e Professor Universitário, Ivan Renato de Lima. A palestra que terá como tema “Políticas Públicas para População Negra” será no Auditório do Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, com início marcado para 7h30. Toda população está convidada a participar do encontro que terá entrada franca.

Para encerrar a programação da Semana, no sábado e domingo (24 e 25/11), haverá apresentações típicas da cultura afro como Roda de Capoeira, Maculelê e também do Axé Criança. As apresentações ocorrerão na Praça Cívica (em frente à Concha Acústica), no sábado, das 8h30 às 13h, e, no domingo, às 18h, no Parque da Cultura.

A Semana da Consciência Negra em Votuporanga contou também com diversas ações como o plantio de uma muda da rara espécie Baobá, um dos símbolos fundamentais das culturas africanas tradicionais, no Parque da Cultura. Além disso, o Prefeito João Dado recepcionou convidados no Dia da Consciência Negra (20/11), para apresentar também o layout do monumento que está sendo criado em homenagem à comunidade negra, com coordenação do trabalho feito pelo publicitário Robson Galiás em parceria com o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e apoio das Secretarias de Direitos Humanos e de Cultura e Turismo.

Apresentações culturais, rodas de capoeira e a Campanha de Prevenção à Anemia Falciforme também constaram na programação com ações que tiveram início no dia 5 de novembro e seguem até este domingo.

Serviço:

Palestra “Políticas Públicas para População Negra”

Palestrante: Engenheiro e Professor Ivan Renato de Lima, Presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), Universitário

Data: 23 de novembro de 2018 (sexta-feira)

Hora: 7h30

Local: Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” - Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, Nº 3112 - Jardim Alvorada - Parque da Cultura