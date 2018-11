Provas previstas para ocorrer na Cidade Universitária e Arena Plínio Marin serão realizadas no novo Parque Aquático; candidatos devem ficar atentos ao edital

publicado em 12/11/2018

Um edital publicado no Diário Oficial Eletrônico alterou alguns locais de realização de provas (Foto: Divulgação/Prefeitura)

No domingo (18/11), haverá aplicação das provas práticas para os candidatos classificados do Concurso Público da Prefeitura de Votuporanga Nº 03/2017. Um edital publicado no Diário Oficial Eletrônico, da última sexta-feira (9/11), alterou alguns locais de realização de provas.

Os candidatos aos cargos de Serviços Gerais Feminino e Topografia II cujas provas ocorreriam na Cidade Universitária da Unifev (campus norte) e Arena “Plínio Marin” deverão se locomover até o novo Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, localizado na Av. Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena “Plínio Marin”. O edital com a retificação, bem como os demais editais podem ser consultados no site da Prefeitura, pelo menu Cidadão, no item Concursos Públicos.

As provas variam de horários e locais de realização conforme os cargos pretendidos, por isso, a Prefeitura informa que os candidatos devem ficar atentos quanto a isso. Para os cargos de Agente Operacional II - Jardinagem, VI - Pintura, VII – Operação de Máquinas Leves, I – Serviços Gerais (masculino), as provas serão às 8h, no Almoxarifado da Estação, na Praça 31 de Março, nº 1390.

No mesmo local, às 9h30, acontece as provas práticas para os cargos de Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção, VII – Operação de Máquinas Pesadas II. Ainda no Almoxarifado, às 10h30, a prova será para os cargos de Agente Operacional VI – Carpintaria e V – Serviços Funerários.

Para o cargo de Técnico em Educação VI – Cursos Livres Artes Musicais, a prova ocorrerá às 8h, na Escola Municipal de Artes, Rua São Paulo, 3546.

Os cargos de Técnicos em Educação VI – Cursos Livres de Artesanato e Expressão Corporal, será às 8h, no CEM Deputado Narciso Pieroni, Rua Itacolomi, nº 3095.

Já os candidatos que concorrem as vagas de Técnico em Educação VI – Cursos Livres – Informática, devem comparecer na Universidade Aberta do Brasil, nº 1736, também às 8h.

Lembrando que as provas para os cargos Técnico do Executivo XXII – Topografia II e Agente Operacional I – Serviços Gerais (feminino) serão às 8h no novo Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, localizado na Av. Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena “Plínio Marin”.

Essa etapa de provas práticas é eliminatória e classificatória. Os candidatos deverão comparecer nos locais de prova acima discriminados, com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de Cédula de Identidade (RG) e Protocolo de Inscrição, para realizar os testes.

Os candidatos aos cargos de Agente Operacional VII e XI, Operação de Máquinas Leves e Operação de Máquinas Pesadas II, deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de validade.