Anna Carolina de Souza Arruda e Kawan Batista Moreira cursarão todo o Ensino Médio na Escola, gratuitamente, a partir de 2019

publicado em 21/11/2018

Na noite da última segunda-feira (dia 19), o Rotary Club 8 de Agosto realizou a premiação da 17ª edição do Concurso Melhor Estudante, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

O concurso visa avaliar e premiar os melhores alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas do município. Além de troféu e vários outros prêmios, como bicicletas, relógios e tênis, os finalistas ganham bolsas integrais de estudos, para cursar todo o Ensino Médio em escolas particulares da cidade.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) é parceira do projeto desde a sua primeira edição, (2002), oferecendo duas bolsas para o Colégio Unifev. Os contemplados, que iniciarão os seus estudos na Instituição a partir de 2019, são Anna Carolina de Souza Arruda e Kawan Batista Moreira, da Escola Estadual Maria Nívea Costa Pinto Freitas: O presidente do clube de serviço e diretor 1 º secretário da FEV, Jaime Demétrio de Bortole, disse que é uma honra para o Rotary ser instrumentalizador, há tantos anos, de um projeto que incentiva ensino de ótima qualidade.

Na ocasião, o prefeito de Votuporanga, João Dado, também exaltou a inciativa. “Este concurso estimula nossas crianças ao exercício do conhecimento, que faz parte da evolução da humanidade”.

A cerimônia contou com a presença do Diretor-Presidente da FEV, advogado Dr. Celso Penha Vasconcelos; da diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral; da Coordenadora do Ensino Médio Profª Mª. Adriana Naime Pontes Passoni; da secretária municipal de Cultura, Silvia Stipp; e do secretário municipal de Educação, Ederson Marcelo Batista.

Ainda estiveram presentes na cerimônia de anúncio dos vencedores diretores de escola, coordenadores, professores, alunos e seus familiares.