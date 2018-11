Cidade

Comitiva de Paranaíba visita Santa Casa

Ronaldo José Severino de Lima Miziara esteve com assessores no Hospital para conhecer as estruturas

publicado em 22/11/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa) A Santa Casa de Votuporanga dá exemplo não somente para São Paulo, mas para outros Estados. O prefeito de Paranaíba, Ronaldo José Severino Miziara, esteve no Hospital juntamente com seus assessores, para conhecer a estrutura da Instituição, que atende 53 municípios da região. O grupo foi recepcionado pelo coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato; pela gerente assistencial, Alessandra Zanovelli; os vereadores Daniel David e Serginho da Farmácia, além do enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro e da responsável pela recepção, Fernanda Moscheta. Ronaldo Miziara quis se inteirar sobre o modelo de gestão da Santa Casa, com objetivo de implantar sistema semelhante em seu município. “Atualmente, administramos os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga; a Farmácia de Alto Custo; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Mini-Hospital; Serviço de Atendimento Especializado (SAE); Policlínica; Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD); Unidade de Coleta de Sangue; SanSaúde e Consultórios Municipais. Ressaltamos a parceria com a Prefeitura de Votuporanga, mediante contrato de serviços”, disse o coordenador corporativo. O prefeito de Paranaíba elogiou o Hospital. “Fiquei impressionado com a estrutura, principalmente pela qualidade e humanização dos atendimentos para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Espero voltar em breve para trocarmos mais experiências”, finalizou.

