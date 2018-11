O horário especial das lojas associadas à ACV tradicionalmente ocorre todo segundo sábado do mês

publicado em 09/11/2018

O horário acontece no segundo sábado de cada mês (Foto: A Cidade)

Como tradicionalmente ocorre todo segundo sábado do mês, as lojas associadas à ACV - Associação Comercial de Votuporanga ficarão abertas das 9h às 18h, neste sábado (10/11). A data faz parte do calendário do comércio e das estratégias adotadas pela entidade para impulsionar as vendas.

A expectativa dos lojistas é de crescimento no faturamento nos próximos meses. Além das tradicionais compras de fim de ano, outro fator que contribui para o otimismo é a pesquisa que revela o Índice de Confiança de São Paulo (IC-SP) e que foi divulgaso esta semana.

O levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) registrou 81 pontos em outubro no Estado de São Paulo, uma elevação de 10 pontos em relação a setembro (71) e de 23 pontos frente a outubro do ano passado (58). Este é o maior patamar desde maio de 2015, quando o indicador marcou 86 pontos. A pesquisa foi feita entre 8 e 14 de outubro em todas as regiões paulistas, ou seja, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno das eleições.