Ação sorteará um carro, uma TV 4K de 40 polegadas e 10 vales-compras; iniciativa segue até o dia 31 de dezembro

publicado em 23/11/2018

Mais uma ação movimentará o comércio. Quem comprar nas lojas associadas à Associação Comercial de Votuporanga – ACV, a partir de segunda-feira (26/11), receberá cupons para concorrer a prêmios da campanha "Natal em família". Serão sorteados um carro 0km, uma TV 4K de 40 polegadas e 10 vales-compras no valor de R$ 300 cada.

Os cupons serão distribuídos no período de 26 de novembro a 31 de dezembro. O sorteio dos 10 vales-compras será no dia 20 de dezembro. Os sortudos que levarão o carro e a TV serão conhecidos em 5 de janeiro de 2019.

"As campanhas da ACV são tradição e contribuem no aumento das vendas dos associados. Para este ano, esperamos um crescimento entre 5% e 10%, na comparação com o mesmo período do ano passado", explicou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.