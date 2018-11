Atendimento será no dia 3 de dezembro, na praça São Bento; ação é voltada exclusivamente para comerciantes associadas e comerciárias que trabalham em estabelecimentos associados à ACV

publicado em 06/11/2018

O atendimento, que aconteceria nesta segunda-feira (5/11), foi transferido para 3 de dezembro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As empresárias associadas da ACV – Associação Comercial de Votuporanga e comerciárias ainda podem reservar seus horários para mamografias na carreta do Hospital de Amor (antigamente chamado de Hospital de Câncer). O atendimento, que aconteceria nesta segunda-feira (5/11), foi transferido para 3 de dezembro, por conta de manutenção técnica necessária nos aparelhos do exame.

A mamografia será oferecida gratuitamente dentro da Unidade Móvel que ficará estacionada na praça São Bento. O exame preventivo ajuda a diagnosticar o câncer de mama, atualmente entre os que mais matam no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, se descoberto precocemente as chances de cura ficam em torno de 90%.