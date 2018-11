Encontro é promovido pela ACV e o Sebrae-SP; programação também terá atendimentos com instituições financeiras e palestra com representantes do BNDES

publicado em 27/11/2018

Entre os palestrantes, o colunista do portal da revista Exame, Mauro Calil (Foto: Divulgação)

Com mais de 8 horas de programação gratuita, os empreendedores de Votuporanga e região terão a oportunidade de discutir finanças com especialistas no assunto, nesta quinta-feira (29/11). Entre os palestrantes, o colunista do portal da revista Exame, Mauro Calil. O encontro “Dia do Crédito” será promovido por meio da parceria entre ACV – Associação Comercial de Votuporanga e Sebrae-SP de Votuporanga.

As vagas para o evento são limitadas, porque a iniciativa prevê diversas atividades onde os participantes terão contato direto com instituições financeiras, especialistas em finanças, entre outras. Também está previsto um bate-papo com representantes do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Mauro Calil, professor, palestrante, consultor e educador financeiro, conversará sobre “Cenário Econômico”. Calil tem 25 anos de experiência no assunto e é quem escreve a coluna “Etiqueta Financeira”, do site da revista Exame, sendo constantemente consultado como fonte especializada na mídia para veículos como RecordNews, GloboNews, Folha de S.Paulo, Grupo Band e Estado de S.Paulo entre outros.

“Será um dia produtivo para nossos empreendedores e gestores. É uma oportunidade de encontrar alternativas para melhorar ou avançar com os negócios nos próximos anos. A busca por conhecimento com especialistas como os que receberemos é essencial, para quem está em busca de fazer a máquina da empresa andar”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Interessados podem se inscrever pelo site ( www.acvnet.com.br ). Informações podem ser obtidas na ACV, pelo telefone (17) 3426-4044. O evento também recebe o apoio da Rádio Clube de Votuporanga.

Mauro Calil

Professor, palestrante, consultor e educador financeiro, Mauro Calil é formado em administração de empresas, com pós-graduação em marketing pela ESPM e MBA em varejo pela FIA/FEA (USP), além de ter mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e de ações.

Calil é gerente do Instituto Nacional de Investidores (INI) e sócio da Calil & Calil - Centro de Estudos e Formação de Patrimônio. Também é colunista do portal Exame e colaborador para pautas sobre finanças em diversos veículos da mídia. Além do livro ‘Separe uma verba para ser feliz’, ele também é autor de ‘A receita do bolo’, obra com informações básicas sobre educação financeira.

Programação

9h – Abertura

9h30 – Palestra: Faça do Crédito seu Aliado e não uma Armadilha

10h30 – Apresentação das instituições financeiras

10h45 – Atendimento individual junto às instituições financeiras

14h – Palestra BNDES (presencial ou remota, a depender da disponibilidade)

16h – Palestra “Cenário econômico”, com Mauro Calil

17h30 – Encerramento

DIA DO CRÉDITO

Data: 29 de novembro (quinta-feira), das 9h às 17h

Local: auditório da ACV (rua Mato Grosso, 3545)

Inscrições: www.acvnet.com.br ou (17) 3426-4044

Vagas limitadas. Evento gratuito.