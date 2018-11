1ª Pedalada Rosa e Azul reuniu 100 pessoas, em percurso de 31 quilômetros

publicado em 08/11/2018

A iniciativa ocorreu no último dia 28, em percurso de 31 quilômetros (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Unir campanhas de saúde, solidariedade em um cenário com muita natureza. Isso é totalmente possível e, acredite, mais assertivo. A 1ª Pedalada Rosa e Azul, promovida pela Elite Bike em parceria com Cafeteria Pão de Queijo, alertou sobre a prevenção dos cânceres de mama e de próstata, em uma ação recheada de exercício físico.

A iniciativa ocorreu no último dia 28, em percurso de 31 quilômetros, nas proximidades de Parisi. Os participantes doaram voluntariamente 117 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga, como forma de colaborar com único Hospital que atende os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Uma das organizadoras, Rosi Raimundo, contou como surgiu a ideia de contribuir com a Instituição. “Estávamos pensando em ajudar uma entidade de forma altruísta. Foi quando o Nenê Gorayb sugeriu de ser a Santa Casa e concordamos na hora”, disse.

Vera Mariano (Elite Bike) destacou o objetivo da pedalada. “Quisemos unir saúde e bem-estar, que têm tudo a ver com o Hospital. As mulheres têm hábito já de se cuidar, indo ao ginecologista. Nossa proposta foi chamar atenção também dos homens quanto ao câncer de próstata”, afirmou.

A doula da Instituição e integrante do grupo, Arlete Mendes, ressaltou sua satisfação com a iniciativa. “Tenho muito amor pela Instituição. Atuo aqui há muitos anos, comecei como voluntária. Pude unir minha outra paixão, a bicicleta, para ajudar o próximo. Isso foi muito especial para mim”, falou.