O evento teve como objetivo abordar as causas do adoecimento dos profissionais, bem como suas consequências dentro dos meios social e corporativo

publicado em 28/11/2018

A cada ano cresce no âmbito corporativo mundial o número de pessoas que adoecem no seu local de trabalho. Para discutir esses e outros assuntos inerentes à questão, a chefe do Departamento Assistencial da Secretaria Municipal da Saúde, Nayara Nasso de Souza Dutra participou nesta semana do 11º Congresso do Absenteísmo e Reabilitação Profissional, realizado em Campinas.

O evento teve como objetivo abordar as causas do adoecimento dos profissionais, bem como suas consequências dentro dos meios social e corporativo. “Buscamos servir a população e os nossos servidores da melhor forma, tentando compreender entender os motivos que levam as pessoas a adoecerem no trabalho. Enquanto gestão, queremos entender sobre as pessoas e os profissionais que convivemos diariamente no ambiente de trabalho”, explicou Nayara.