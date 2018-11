Início de manhã e fim de tarde foram os horários mais movimentados desde o dia 31 de outubro até domingo

publicado em 05/11/2018

A missa foi celebrada pelo Padre Alexandre Pereira da Silva (Foto: Divulgação/Prefeitura)

O Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” recebeu, desde a última quarta-feira (31/10) até domingo (4/11), cerca de 20 mil pessoas que foram visitar as sepulturas de seus entes em virtude do Dia de Finados. Para organizar tamanho fluxo de pessoas, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cidade, determinou o horário de funcionamento das 6h30 às 18h30. O início da manhã e o fim da tarde foram os períodos de maior concentração de pessoas.

Logo pela manhã, às 7h30, a capela central do Cemitério sediou a tradicional missa de Finados, presidida pelo bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas da Diocese de Votuporanga. No Cemitério Municipal do Distrito de Simonsen, a missa foi celebrada pelo Padre Alexandre Pereira da Silva.

Ambulantes