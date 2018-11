Atendimento será na praça São Bento; ação é voltada exclusivamente para comerciantes associadas e comerciárias que trabalham em estabelecimentos associados à ACV

publicado em 30/11/2018

Ainda restam algumas vagas para o atendimento na carreta do Hospital de Amor que chega a Votuporanga nesta segunda-feira (3/12). A ação que visa a prevenção do câncer de mama será promovida pela ACV - Associação Comercial de Votuporanga e faz parte do conjunto de atividades voltadas exclusivamente para empresárias associadas e comerciárias de lojas associadas.

Na Unidade Móvel, que ficará na praça São Bento a partir das 13h, será feita gratuitamente a mamografia. O exame preventivo ajuda a diagnosticar o câncer de mama, atualmente entre os que mais matam no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, se descoberto precocemente as chances de cura ficam em torno de 90%.