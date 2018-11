Caixa preta com luz negra foi confeccionada pelos colaboradores do Hospital apresentando a eficácia do treinamento

publicado em 01/11/2018

O material foi produzido pelos funcionários do Hospital (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Sabe quando a pessoa ama o que faz e não mede esforços para aperfeiçoar ainda mais seu trabalho? Três colaboradores da Santa Casa de Votuporanga tiveram iniciativa e se uniram para uma missão para lá de especial: confeccionar a Caixa da Verdade! O material, utilizado em treinamentos de higienização das mãos foi produzido pelos funcionários do Hospital, com menor custo, visando utilizar em ações educativas.

Com caixa de papelão, tinta preta, luz negra, a criatividade e mãos na massa tomaram conta. A enfermeira clínica Luriely Rocha Tofole com a ajuda do eletricista Osmir Domingos Torres e do nutricionista João Carlos Bragato, desenvolveu a peça: um caixote com luz negra dentro e com aberturas na frente para colocar as mãos e, na parte superior, para observação. “Pensei nesta metodologia para apresentar à nossa equipe as falhas na lavagem das mãos, pois as regiões não iluminadas representam as não higienizadas. O Hospital pedia emprestado para um fornecedor, mas fazia tempo que não recebíamos. Foi quando pesquisei na internet”, contou Luriely.

Da pesquisa para customização. “O João deu a ideia de ser de papelão, pois as caixas de acrílico eram muito caras. Com auxílio do Osmir, conseguimos ligar a lâmpada dentro do caixote. Não temos dúvidas de que nossos treinamentos terão ainda mais êxito com esta simulação”, complementou.

A equipe do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital foi a primeira a utilizar a Caixa da Verdade. “Vocês fazem a manipulação de alimentos e a higienização dos alimentos precisa ser contínua. Esta medida afeta na qualidade da assistência ao paciente e na segurança do colaborador”, disse Luriely.

A enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Vanusa Lopes Cortes Moreira, destacou a importância de lavar as mãos. “É uma das iniciativas simples que garantem aos pacientes e profissionais proteção contra várias doenças. Sempre que sair da cozinha, ir para as alas, é fundamental usar o álcool em gel, para evitar proliferação de bactérias. Alimentos contaminados podem causar diarreia, vomito, alterações no trato intestinal, infecção de urina e demais viroses”, afirmou. Vanusa ensinou as técnicas corretas de higienização.

Durante a dinâmica, foi ensinado aos participantes a maneira correta de higienizar as mãos, conforme o Ministério da Saúde, utilizando solução de álcool 70% e luminol (produto que, quando exposto à luz negra, ilumina as áreas atingidas). “Eles ficam impactados ao verem suas mãos na Caixa da Verdade. O exercício mostrou claramente que a adequada higienização das mãos é um ato necessário no cuidado humano”, disse Vanusa.

Milena Basso Bolpato de Morais, enfermeira especialista em CCIH, ressaltou a iniciativa. “As pessoas se sensibilizam com a metodologia porque percebem o resultado de uma higienização mal feita. Quando retornam na pia ou aplicam o álcool gel notam os locais onde não lavaram corretamente. O projeto vem reforçar nossos treinamentos, disseminando os hábitos”, destacou.