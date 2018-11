A abertura da Feira está marcada para as 17 horas do dia 28 de novembro com a presença de autoridades, feirantes e comunidade

publicado em 21/11/2018

Tradicional em vários bairros da cidade, as feiras livres se tornaram um dos passeios preferidos dos votuporanguenses e grande incentivo na geração de renda de diversos produtores rurais e pequenos empresários. A partir da próxima semana, uma nova feira começará a ser realizada.

Depois da entrega da revitalização da Praça 13 de Maio no Bairro da Estação, o Prefeito João Dado agora anuncia que a Prefeitura apoiará a realização da Feira Livre semanal naquela região. A abertura da Feira está marcada para as 17 horas do dia 28 de novembro com a presença de autoridades, feirantes e comunidade. Eles ficarão na Praça 13 de maio no final da avenida Prestes Maia, próximo à Estação de Trem da antiga Fepasa.

A reivindicação dos moradores era antiga e sempre defendida pela Câmara de Vereadores, entre eles do vereador Walter José dos Santos, o Wartão que solicitava a realização de feiras livres no bairro desde 2014 e do vereador licenciado Gilmar Aurélio, o Gaspar, atual Secretário Municipal de Obras.

No início de novembro, eles estiveram no local com o chefe do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, Ricardo Gaijuts e o vice-presidente da Associação dos Feirantes de Votuporanga, Nei Alves de Oliveira. Alguns ajustes foram necessários para viabilizar a feira no espaço, como, por exemplo, as adaptações elétricas.

A estimativa é de que em torno de 25 barracas sejam instaladas com a venda de salgados, pastéis, hortifrutigranjeiros, brinquedos, utensílios domésticos, entre outros.

Atualmente, Votuporanga conta com a Feira da Praça Santa Luzia nas noites de terça-feira; na praça Praça São Bento, nas noites de quinta e manhãs de domingo; nas noites de sexta-feira na Praça Nozomu Abê e na Vila Paes nas manhãs de sábado.

Para o vereador Wartão, é uma grande conquista para os moradores da Zona Sul de Votuporanga. “Há anos vinha lutando pela realização desta feira livre e, agora, com o pedido aceito pelo nosso prefeito Dado, os moradores terão mais esse momento de lazer e poder fazer suas compras com produtos frescos”, destacou o vereador, que agradeceu o empenho do prefeito na realização da feira do bairro Estação.