Encontro teve o objetivo de estreitar relações com poderes Executivo e Legislativo e compartilhar o desenvolvimento da Instituição

publicado em 12/11/2018

O encontro aconteceu na manhã do último sábado no campus Cidade Universitária da Unifev (Foto: Divulgação/Unifev)

O Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), advogado Dr. Celso Penha Vasconcelos, acompanhado de vários de seus diretores e membros do Conselho Fiscal recebeu, na manhã do último sábado (dia 10), representantes dos poderes Executivo e Legislativo do município, para uma visita ao campus Cidade Universitária.

A comitiva, composta pelo prefeito João Eduardo Dado Leite de Carvalho; pela primeira-dama, Mônica Pesciotto de Carvalho; secretários municipais; pelo presidente da câmara, Osmair Ferrari; e demais vereadores, também contou com a presença do Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, da Pró-Reitora, Profa. Dra. Encarnação Manzano; e do gestor administrativo, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi da Silva.

O encontro, realizado no auditório, teve o objetivo de estreitar as relações com as autoridades e compartilhar o desenvolvimento da Instituição. Na oportunidade, os convidados foram recepcionados com um café da manhã e, após uma breve apresentação sobre a UNIFEV, seguiram por um tour pelo campus, a fim de constatar o andamento das obras.

De acordo com o presidente da FEV, o momento agora é de fortalecer as parcerias e criar uma proximidade cada vez maior com a comunidade. “Somos uma gestão aberta. Tudo o que for possível da nossa parte será feito. É um prazer contribuir com Votuporanga, vamos fazer questão de estar mais próximos e colaborar por dias melhores”, ressaltou.

Para o prefeito, a união entre as principais instituições da cidade é primordial para o desenvolvimento do município. “Devemos lutar por ações e parcerias assim, que realmente transformam a vida das pessoas. Agradeço à Diretoria atual da Fundação, que demostra essa preocupação. Vamos continuar fazendo o possível para a UNIFEV, seguindo com esse companheirismo”.