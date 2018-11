A Vereadora Cidinha retornou à Votuporanga para apresentar aos secretários os projetos da Autarquia

publicado em 08/11/2018

Autoridades de São Carlos têm buscado inspiração em projetos de Votuporanga na área da gestão de resíduos sólidos (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Autoridades de São Carlos têm buscado inspiração em projetos de Votuporanga na área da gestão de resíduos sólidos. Uma comitiva esteve na cidade nesta quarta-feira (7/11) visitando os Ecotudos. A vereadora de São Carlos, Cidinha do Oncológico e o assessor Alex Prado vieram pela terceira vez e trouxeram Secretários Municipais, entre eles Graziela Solfa Marques, Secretária de Cidadania e Assistência Social, Mariel Pozzi Olmo, Secretário Municipal de Serviços Públicos e Dr. José Galízia Tundisi, Secretário de Desenvolvimento Sustentável de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.

Junto com o grupo esteve o Prof Dr. da USP São Carlos, José Galízia Tundisi. "A visita foi um estímulo para aperfeiçoarmos nosso trabalho em outros municípios. Devemos crescer nessa questão da gestão dos resíduos sólidos, o que é um dos problemas mais preocupantes no Brasil. Nós vimos o quê foi feito nos Ecotudos e Votuporanga está muito à frente de outras cidades do país. Parabenizo o trabalho", afirma o professor que também é Ecologista renomado com Bacharel em História Natural, Mestre em Oceania, Doutor em Ciência, escritor de diversos livros, ex-presidente do CNPQ.

O Superintendente da Saev Ambiental Waldecy Bortoloti, o Superintendente Adjunto, eng. Marcelo Marin Zeitune e a Chefe de Setor de Diagnóstico e Projetos Ambientais, bióloga Elizabeth Dias Prado guiaram a visita da equipe nas três unidades do Ecotudo e apresentaram as táticas e estratégias que a autarquia utiliza em práticas como fiscalização de descarte irregular de lixo.

Zeitune explicou a função dos Ecotudos que são ecopontos diferenciados e referência no Brasil, a colaboração da Coopervinte (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Votuporanga) no processo e o destino ambientalmente correto que é dado a todos os resíduos coletados e, em especial, a educação ambiental necessária para que a população faça a adesão aos projetos.

Também foi visitada a sede da Coopervinte. A Secretária de Cidadania e Assistência Social de São Carlos, Graziela Solfa Marques visitou ainda a Secretaria de Direitos Humanos para conhecer o projeto Votuporanga em Ação e foi recebida pelo chefe de pasta Gilvan Carlos dos Santos.