Equipes de Atletismo e Ciclismo garantiram diversas medalhas; agora o foco são os Jogos Abertos

publicado em 13/11/2018

A Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga tem se destacado nas modalidades de ciclismo e atletismo em competições nos últimos finais de semana, e domingo (11/11), não foi diferente. Os atletas representaram a cidade das brisas suaves em competições em três cidades diferentes, Tanabi, Fernandópolis e Penápolis.

O atletismo SEL/AVOA/POTY/UNIFEV fez bonito na 3ª Corrida e Caminhada da Igualdade de Tanabi. O percurso de 5600 metros teve a participação de 330 atletas. O ouro veio para Votuporanga na categoria acima de 70 anos, com João Catarim. Na mesma categoria, Adair Dias ficou em quarto.

José Donizete e José Augusto, na categoria 40 a 44 anos, ficaram com o segundo e quinto lugar, respectivamente. Antonio Sanches e Carlos Alberto conquistaram a prata e bronze na categoria 50 a 54 anos. Outros dois bronzes foram conquistados por Osmani Borba e Genivaldo Evangelista. Silvio Bocato ficou com o quarto lugar na categoria servidor público.

A equipe feminina também garantiu bons resultados. Na categoria 60 a 64 anos teve dobradinha de prata e bronze para Isabel Pereira e Luzia Aguiar, respectivamente. Carolina Gonçalves, na categoria geral e Miriam Araujo, no 20 a 24 anos, conquistaram o bronze.

Ciclismo

Já a equipe de Ciclismo participou de duas competições diferentes em Fernandópolis e uma em Penápolis. Na terceira edição da MK Race, em Fernandópolis, quem fez bonito foram as meninas, que conquistaram na categoria Elite Geral Feminina, a dobradinha nos lugares mais alto do pódio foi de Karina Franzin e Valéria Conceição, com o primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Na Elite Geral Masculina também teve dobradinha no pódio. A medalha de prata ficou para o ciclista Liniker Padoan Godoy Vilches e, o bronze, para Vinicius Moretti Montoro. Outra medalha de prata foi para o ciclista Arthur Guerzoni Neto que competiu na categoria OVER-50. Pablo Darc Soares do Carmo competiu na categoria SUB-30 e conquistou um bronze.

Outros ciclistas Votuporanguenses também tiveram a iniciativa de competir e conquistaram ótimas classificações. O ciclista Victor Caporalino Ribeiro, conquistou o lugar mais alto do pódio na categoria SPORT-GERAL. Edsel Eduardo Gorayb, competiu pela primeira vez e já se sagrou vice-campeão na categoria SUB-50. Os ciclistas Fabiano Silva Covre e Cleber Da Rocha Verissimo conquistaram a sexta colocação em suas categorias SUB-40 e SUB-45. Fechando as conquistas, Guilherme Augusto Sant’ana ficou na sétima colocação na categoria SUB-35.

O outro evento na cidade vizinha foi o Pedal Solidário, que reuniu mais de cinquenta ciclistas Votuporanguenses motivados em fazer o bem e praticar a solidariedade. O percurso teve aproximadamente 30km nas estradas de terra da região de Fernandópolis.

Em Penápolis, o 1º GP Ciclismo de Estrada rendeu um único pódio para o ciclista Willian Clementino, que conquistou a medalha de prata. Participaram dessa competição os ciclistas Marcos Albieri Maior, Marcelo Beraldi e Haroldo Loyd Victorino.