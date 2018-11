Convênio assinado recentemente faz parte do Programa Unifev Corporativa; benefícios já estão válidos para 2019

publicado em 28/11/2018

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora do Colégio Unifev, recentemente firmou uma parceria com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), garantindo a seus associados descontos na Escola, já para o ano letivo de 2019.

O documento foi assinado no último dia 21, durante evento realizado no Auditório da ACV, pelo presidente da Associação, Valdeci Merlotti, e o Diretor-Presidente da FEV, advogado Dr. Celso Penha Vasconcelos.

O benefício, que integra o Programa UNIFEV Corporativa, prevê desconto de 14% na mensalidade para os dependentes legais dos associados, com contrato válido para um ano. A matrícula, por sua vez, possui valor integral. No entanto, para todas as demais parcelas, a Instituição ainda oferece o desconto pagamento antecipado, que é de outros 5% para àqueles que efetuarem o pagamento até o 5º dia útil de cada mês.

De acordo com o Presidente da FEV, a novidade reforça a união da Instituição com a ACV. “Por meio desse benefício, a Associação Comercial passa a desfrutar de um desconto já ofertado a outros parceiros da Fundação. Agora, mais crianças e jovens passam a contar com uma formação de excelente qualidade, oferecida por um Colégio que também é referência em Educação”.

Colégio Unifev

Com mais de 40 anos de história, o Colégio Unifev é considerado a melhor e a mais completa Escola de Votuporanga e de toda região.

Além de oferecer ensino de ótima qualidade, infraestrutura de Universidade e uma formação que visa ao desenvolvimento integral de seus alunos, a Escola possui uma proposta pedagógica contemporânea e inovadora.

Soma-se a tudo isso o seu amplo espaço de recreação, salas de aulas modernas e climatizadas, laboratórios específicos para as aulas práticas, instalações exclusivas para a Educação Infantil, acesso facilitado, segurança e um Complexo Poliesportivo próprio, entre outros diferenciais.

Na Educação Infantil, o ensino é pautado no método desenvolvido pela editora francesa Nathan. Já os Ensinos Fundamental I, II e Médio utilizam em sua matriz curricular o Sistema Objetivo de Ensino.