O homem daria palestra em hotel; ele foi atingido quando tentava tirar o carro do local por conta da chuva

publicado em 01/11/2018

O evento que ele participaria foi cancelado (Foto: Reprodução/G1)

Um homem morreu após o carro em que ele estava ser atingido por uma árvore que caiu durante os fortes ventos que atingiram Piracicaba, na tarde de ontem. O veículo estava estacionado em um hotel na região central da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito no local.

A vítima daria uma palestra na noite desta quarta no próprio hotel, que fica na Rua Luiz de Queiroz. De acordo com a assessoria jurídica do empreendimento, o palestrante foi ao veículo buscar pertences e manobrava o carro para evitar as árvores, justamente por conta da ventania e chuva, quando foi atingido.

Até às 21h40 desta quarta, o hotel continuava sem sistema por conta do corte de energia que afetou a cidade. A informação apurada pela assessoria jurídica era de que o homem estava hospedado desde terça.

Por meio da assessoria jurídica, o hotel também informou que está dando todo o suporte aos familiares, que viajavam para Piracicaba até a última atualização desta reportagem, e amigos da vítima. O evento que o homem participaria foi cancelado.

O homem é de Votuporanga e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba. A família dele estava em deslocamento para Piracicaba durante noite desta quarta.

Com a queda da árvore, três postes também foram derrubados no local. A ventania desta quarta ainda derrubou tendas que estavam no Varejão da Paulista e deixou pelo menos três feridos.