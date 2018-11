Festival será na Concha Acústica, às 20h30, com participação de 500 alunas com idade a partir de 5 anos

publicado em 29/11/2018

Neste final de semana, a Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” sediará o 25º Festival de Danças “Tesouros do Mar” do Ballet Municipal de Votuporanga. Cerca de 500 alunas da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga se apresentam entre sexta (30/11), sábado e domingo (1 e 2/12), às 20h30, em evento aberto ao público. Familiares e toda a comunidade estão convidados a prestigiar e se emocionar com as coreografias ensaiadas pelas professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal.

O evento marca o encerramento das atividades desenvolvidas ao longo do ano. O espetáculo tem como tema “Tesouros do Mar” e contará a história desde a superfície até o fundo do oceano, através das 18 coreografias de balé clássico, neoclássico, jazz, dança contemporânea e baby-class, com elencos intitulados: ondas, marinheiros, mergulhadores, linguado, peixe palhaço, tang azul, cavalo marinho, águas vivas, arraias, estrelas do mar, pérolas, banhistas, tubarões, golfinhos, algas marinhas, ouriços, corais e pescadores.





Ballet Municipal

As aulas do Ballet Municipal são voltadas para crianças e adolescentes e acontecem em dois locais: Centro Social Urbano (CSU), região sul da cidade, e Ginásio Mário Covas, na Zona Norte. São várias turmas, com aulas nos períodos da manhã e da tarde, em diversos horários.

“O projeto é aberto à comunidade. Atendemos pessoas de qualquer faixa etária acima dos 5 anos”, informou o Secretário de Esporte e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha.