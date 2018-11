Na reunião, a unidade instruiu sobre as melhores práticas para o agendamento de consultas e exames

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga promoveu no dia 23 de novembro, o 23º Encontro com Equipes Multiprofissionais da Rede de Saúde. A reunião teve como objetivo fortalecer o combate ao absenteísmo e esclarecer dúvidas sobre o agendamento de exames e sistema de regulação.

A supervisora de Controladoria do AME, Alendra Clícia Ferreira, responsável pela abertura do evento, que reuniu sete municípios - Cardoso, Cosmorama, Nhandeara, Ouroeste, Parisi, Sebastianópolis do Sul e Votuporanga - ressaltou a importância da cooperação das prefeituras para a redução do absenteísmo. “A Central de Regulação de Ofertas e Serviço de Saúde (Cross) oferece ferramentas para que os municípios possam resgatar vagas que não foram utilizadas por outro local e direciona-las para os pacientes. Contamos com apoio de vocês para que a assistência não seja prejudicada e ficamos à disposição para juntos reduzirmos o absenteísmo”, disse.

A coordenadora das agendas, Miriã do Carmo, explicou sobre as atribuições do AME como um centro de diagnóstico e orientação de conduta, com foco em qualidade da assistência prestada, resolutividade e humanização. “A unidade de saúde é quem faz o encaminhamento para o Ambulatório, sendo fundamental que os profissionais responsáveis pelo agendamento realizem treinamento da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS)”, destacou.

O Encontro com Equipes Multiprofissionais da Rede de Saúde acontece desde 2010 e reúne toda a equipe operacional das unidades, passando por motoristas, médicos e profissionais responsáveis pelos agendamentos. “Já tivemos retornos muito positivos de integração e principalmente, de melhor entendimento quanto ao funcionamento dos serviços. Iremos manter este contato com os municípios, visando à melhoria dos nossos atendimentos, sendo referência em qualidade de gestão e assistência especializada”, destacou a gerente administrativa, Marilza Cardi.