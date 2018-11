Alimento foi arrecadado em ação desenvolvida pelo Grupo de Humanização do Ambulatório Médico de Especialidades estadual

publicado em 27/11/2018

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Jales, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, realizou, entre os meses de outubro e novembro, uma ação solidária com o Grupo de Trabalho de Humanização da unidade e arrecadou 50 litros de leite não humano. O alimento foi doado à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Com o intuito de colaborar com o Hospital Santa Casa de Votuporanga que atende 53 municípios em média e alta complexidade e fornece 1700 refeições diariamente a pacientes e acompanhantes, a ação que teve duração de um mês e meio.

A solidariedade entre as instituições e o envolvimento de todos os colaboradores são motivos de celebração para a gerente administrativa do AME Jales, Fátima Módulo. “Temos orgulho em fazer parte deste grande Complexo Santa Casa. Cooperar com as outras intuições evidencia o valor que atribuímos ao bem estar dos pacientes”, afirma.

Com satisfação o provedor da Instituição Santa Casa, Luiz Fernando Góes, recebeu a doação. “Consumimos, em média, 100 litros de leite por dia. Esta contribuição é ainda mais especial, porque são de colaboradores que se dedicam em prol do Hospital. Nosso muito obrigado”, finaliza.