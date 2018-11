Evento terá início a partir das 11h, no Recinto de Exposição; renda será para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 22/11/2018

Neste domingo (25/11), Álvares Florence se reúne para um evento totalmente solidário. A comissão de voluntários promove a sexta edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa de Votuporanga, a partir das 11 horas, no Recinto de Exposição.

A organização não mede esforços em ajudar o Hospital votuporanguense. Trinta pessoas estão envolvidas com o evento, que conta com a parceria com a Prefeitura. “Estamos engajados em colaborar com a Instituição. Temos, no momento, aproximadamente 30 animais, mas podemos muito mais. Quem quiser ajudar a Santa Casa, pode entrar em contato no telefone (17) 99775-0039, que buscamos a doação”, contou a coordenadora Rosilda Batista da Silva.

Rosilda destacou que servirá almoço no local. “Teremos churrasco, cafta, molho, mandioca e pão. Convidamos a todos para participar conosco, chamando toda a família para este programa especial e do bem. Toda renda será para o Hospital e será um prazer recebê-los”, complementou.