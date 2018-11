Atividades arrecadam 7,5 mil garrafas PETs e 17 mil litros de óleo de cozinha usados; ações acontecem em todas as escolas da Prefeitura

publicado em 09/11/2018

Os sorteios visam incentivar ainda mais as crianças a colaborarem com o meio ambiente (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Em Votuporanga, as ações de educação ambiental são levadas a sério. Todas as escolas da Prefeitura, incluindo as creches, têm atividades ao longo do ano que estimulam as crianças a respeitarem o meio ambiente e levar esses ensinamentos para suas famílias. Elas visitam nascentes de rios, participam de plantios em praças da cidade, colaboram na coleta de recicláveis para projetos didáticos, entre várias outras ações.

Nesta semana, essas atividades tiveram momentos ainda mais especiais com a premiação de diversas bicicletas. Na última quarta-feira (8/11), a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mônica Pesciotto de Carvalho participou da entrega de uma bicicleta ao aluno do CEM “Profº Faustino Pedroso”, Brayan Luiz Sabino Amaro. O prêmio foi doado pelo Vereador Rodrigo Beleza, e veio de uma gincana para arrecadar garrafas pets realizada pelo FSS e o Projeto Maritaca.

No total, foram arrecadados mais de 7,5 mil pets. Participaram da gincana as escolas CEM “Prof. Benedito Israel Duarte”, CEM "Profª Maria Izabel Martins De Oliveira", CEM "Prof. Faustino Pedroso", CEM "Deputado Narciso Pieroni", CEM “Prof.ª Anita Liévana Camargo”, CEM "Prof. Geyner Rodrigues", CEM “Profª Irma Pansani Marin”, CEM "Profª Maria Martins E Lourenço" e CEM “Prof. Orozimbo Furtado Filho”.

Conforme explica o Educador Ambiental Abílio Calile Junior, coordenador do Projeto Maritaca nas escolas, o aluno que conseguisse arrecadar o maior número de PETs, ganharia uma bicicleta. Apenas Brayan conseguiu juntar mais de mil pets, tornando-se o campeão e levando para casa a bicicleta de aro 24 e marchas.

As garrafas pets estão sendo utilizadas no desenvolvimento do projeto do Fundo Social do Estado de São Paulo “Natal Espetacular”, que está confeccionando enfeites natalinos para decoração, através de pessoas que foram capacitadas.

De Olho no Óleo

Outra premiação aconteceu pelo projeto De Olho no Óleo desenvolvido em 20 escolas da cidade. Em um ano, o projeto arrecadou 17 mil litros de óleo de cozinha usados, superando em 70% a coleta de 2017 que foi de 10 mil litros. Além de levar o óleo utilizado em casa, empresas de alimentação da cidade também colaboram fazendo o repasse. A verba com a venda do óleo para empresas de reuso é revertida em benefícios aos alunos, como em passeios e bicicletas.

A cada mês, uma bicicleta é sorteada entre os estudantes. Entretanto, este ano, em dezembro, além dos sorteios que já foram realizados, a Prefeitura irá destinar 20 bicicletas, uma para cada escola participante do projeto. As bicicletas foram adquiridas através de doações de empresas da cidade.

Os sorteios visam incentivar ainda mais as crianças a colaborarem com o meio ambiente e o maior número de bicicletas aumenta as chances dos alunos de levar para casa esse presente de Natal, como um reconhecimento ao esforço.