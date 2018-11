Apresentação será às 19h30 no CEC do Sonho Meu; Inscrições estão abertas para canto coral e instrumentos friccionados

publicado em 27/11/2018

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga tem trabalhado firme no fomento à produção musical através de diversos projetos educacionais voltados para a música. O Projeto Guri é um deles, e oferece aulas de canto coral e instrumentos de corda friccionada. Para apresentar os trabalhos realizados durante o segundo semestre deste ano, os alunos farão uma mostra, nesta quarta-feira (28/11), às 19h30, no Centro de Educação e Cidadania (CEC), anexa à praça “Iracema Borges Chagas” no bairro Sonho Meu.

Os 60 alunos que participam do Projeto Guri – Polo Votuporanga, irão apresentar o projeto “Guri Participativo”, desenvolvido pelos próprios alunos do canto coral. Logo após, tem início a audição com três turmas de cordas friccionadas, e finalizando a noite, mais uma participação do coral.

Os interessados em participar do Projeto Guri não precisam ter conhecimento prévio de música, basta ter entre 8 e 18 anos e procurar o Centro de Educação e Cidadania, no bairro Sonho Meu, munidos de RG do aluno, RG dos pais ou responsável e declaração escolar. As aulas acontecem de quarta e sexta, no período vespertino.

Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, canto coral e cordas friccionadas, para crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos.